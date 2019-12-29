В Баку открылась выставка «Ашраф и Саид»

В Музее современного искусства состоялось открытие выставки известного художника Ашрафа Ибрагимова и его сына Саида под названием «Ашраф и Саид», сообщает Trend Life.

На открыии директор музея Хайям Ибрагимов отметил, что на протяжении года было проведено множество значимых выставок, которые вызвали большой интерес общественности, направлены на дальнейшее пропаганду и развитие национального изобразительного и современного искусства.

Саид Ибрагимов отметил, что отец долгие годы работал в газете “Ədəbiyyat və incəsənət” (Литература и искусство) как искусствовед, его работы неоднократно были представлены на международных экспозициях. На выставке представлено более пятидесяти работ в жанрах графики и живописи, в том числе картина «Казнь Насими», посвященная 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.