В Баку началось 9-е заседание Совета ТюркПА

В Баку начало работу 9-е заседание Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщает в среду Trend, выступивший на мероприятии председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что у тюркских народов общая история. Напомнив с сожалением, что часть азербайджанских территорий все еще остается под оккупацией, Шентоп отметил, что Турция рядом с Азербайджаном в этом вопросе.

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов выразил благодарность турецкому парламенту за успешную деятельность в период председательства в ТюркПА.

Он отметил, что ТюркПА превратилась в авторитетную парламентскую организацию и выразил уверенность в том, что она успешно выполнит все предстоящие задачи.

Как сообщалось ранее, сегодня в Баку состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Перед этим пройдет заседание Совета Ассамблеи, на котором председательство в организации будет передано от Великого национального собрания Турции парламенту Азербайджана.

В мероприятии принимают участие делегации во главе со спикерами парламентов государств-членов, а также представители тюркоязычных организаций по сотрудничеству и международных организаций.

Повестка дня пленарного заседания включает в себя рекомендации и отчеты заседаний Постоянной комиссии ТюркПА, принятие модельных законов, отчет международной миссии наблюдателей за внеочередными выборами президента Казахстана, а также принятие юридических документов.

В заключение пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.