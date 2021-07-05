С утра 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, пыльная погода носит локальный характер.

Для географического положения и климатических условий Баку и Абшеронского полуострова характерны высокая температура, малое количество осадков, обилие ветреных дней.

В последнее время на Абшероне засушливая погода и пересыхание верхней поверхности почвы в связи с общими метеорологическими условиями привели к образованию пылевых масс. Образовавшиеся пылевые массы посредством сильных ветров распространились в окружающую среду, что привело к снижению качества атмосферного воздуха.

В настоящее время, исходя из данных, полученных от автоматических станций, количество пыли в воздухе превышает норму в 1.6 раза. Прогнозируется, что в зависимости от метеорологических условий такая пыльная погода сохранится в течение ближайших 2 дней.