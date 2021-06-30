В Баку будет увековечена память выдающегося ученого Лютфи Заде.

Постановление об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Кабмин.

Согласно постановлению, технико-гуманитарному лицею в Насиминском районе Баку присвоено имя Лютфи Заде.

Исполнительной власти Баку поручено установить мемориальную доску на здании в Баку, где жил ученый (ул. Аловсата Гулиева, 79).

Министерству образования поручено решение вопросов, вытекающих из этого постановления.

Напомним, что в феврале 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения всемирно известного ученого, основателя теории нечётких множеств, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде).