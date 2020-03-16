В Багдаде запретили перемещения по городу

Правительство Ирака ввело запрет на перемещения по Багдаду с вечера 17 марта до 23 марта для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает управление пограничных пунктов после встречи во главе с исполняющим обязанности премьер-министра страны.
«Встреча завершилась рядом решений, среди которых запрет на передвижение по Багдаду с 11 вечера 17 марта до 23 марта, за исключением грузоперевозок», — отмечается в сообщении.
По последним данным, в Ираке зарегистрированы 124 случая заражения коронавирусом, умерло несколько человек.(РИА Новости)
| 2020-03-16T00:59:12+00:00 16 марта 2020, 06:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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