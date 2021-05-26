Без сомнений, одной из самых горячих тем нынешнего года являются повсеместные споры о введении паспортов. Азербайджан эта стадия обошла стороной, но уже планируется внедрение COVID-паспортов (сертификатов). Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на полях прошедшего брифинга.

Получившим обе дозы вакцины от коронавирус выдадут сертификат о вакцинации: «Второй сертификат — это сертификат об иммунитете. Его предоставят переболевшим коронавирусом. Эти сертификаты будут называться COVID-паспортами», — пояснил чиновник, заметив, что на первом этапе планируется применение этих паспортов в рамках посещения спортивных и оздоровительных комплексов, деятельность которых восстановится с 10 июня. А вот в дальнейшем COVID-паспорта позволят гражданам посещать кинотеатры, театры, и «получить другие привилегии».

А интересно в этом плане вот что – если целью внедрения вакцинных паспортов является предотвращение распространения инфицирования, то причем здесь музеи? Неужто музеи посещают в нашей стране чаще, чем магазины и общественный транспорт? По логике заявленных целей, отбор посетителей следовало бы начать с объектов общепита и продаж, пассажиров общественного транспорта и просто работников государственных и частных учреждений, запретив не имеющим вакцинных паспортов выходить на работу и пользоваться забитыми до отказа людьми автобусами. Тогда и суть вакцинных паспортов была бы понятна. Иначе получается, что обладатели их превращаются в привилегированную касту граждан, а эффект для борьбы с коронавирусом, по сути, мизерный.

Впрочем, автор заявления этого не скрывает, апеллируя к неким привилегиям, ожидающих владельцев иммунных паспортов. А что же на деле? Вакцинные паспорта для избранных в музеях, где посетителей «кот наплакал» на фоне общественного транспорта, где яблоку негде упасть, переполненных обычными — «непривилегированными» людьми ресторанов, магазинов и прочих общественных мест. Все это нелогично, а значит, продолжение обязательно последует. Например, уже в скорой перспективе ковид-паспорта станут единственным пропуском в кино, на концерт и театр, без вакцинного удостоверения будет заказан путь на свадебные и пр. торжества.

При этом на уровне правительства уже не скрывают, что список привилегий для одних, означающий перечень ограничений для невакцинированных граждан, будет расти. Значит ли это, что логическим итогом деления граждан на привитых и всех остальных станет запрет на работу и учебу, поход в магазин и посещение транспорта? В Европе такие перспективы стали предметом бурных общественных обсуждений, дискуссий и критики. С начала года в парламенте ФРГ проводилось немало обсуждений по поводу того, как избежать в ближайшие месяцы неравенства в том, что касается вакцин. В результате прививка стала допуском, образно говоря, на борт самолета.

В Азербайджане всех просто поставили перед фактом. Правительство уже принимается делить своих граждан на вакцинированных и лишенных базовых прав. При этом в обществе заметили, что вакцинные паспорта – лишь пробный шаг на пути добровольно-принудительной вакцинации населения. А поскольку речь о «первом этапе», на последующих ковидные паспорта могут стать еще одним базовым документом. Впрочем, Оперативный штаб нашего правительства, образно говоря, велосипед не изобретает.

Вакцинация от коронавируса одновременно идет в разных странах и постепенно охватывает все большие группы населения. С начала года мир начал снимать ограничения, которые появились после начала пандемии. При этом часть ограничений снимается лишь для вакцинированных, получивших так называемые иммунные паспорта. Израиль, пока лидирующий по числу вакцинированных граждан, уже активно пользуется документом — получившие прививку с 23 февраля могут свободно посещать бассейны, тренажерные залы, а также культурные и спортивные мероприятия. При этом Администрация США по-прежнему не намерена внедрять иммунные сертификаты. Об этом заявили в Белом доме, комментируя принятое Центрами по контролю и профилактике заболеваний решение разрешить привитым от COVID-10 американцам не носить защитные маски даже в помещениях. «Федеральное правительство не будет брать на себя эту роль», — цитирует ТАСС пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки.

Ковидные, или вакционные паспорта (CovPass) скоро станут реальностью для Европы. В Германии они представляют собой специальную программу на смартфоне. Данная программа дает полное представление о вакцинации конкретного лица или о наличии антител у переболевших. Электронный ковидный паспорт, который, как предполагается, будет в виде специальной программы находиться во всех смартфонах граждан стран ЕС, реализуется, как сообщает немецкое информационное агентство N-tv, под руководством американской IBM. Адаптацию его к немецким смартфонам осуществляют в Германии компании Ubirch, Bechtle и Covdigital.

Что до России, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в начале этого года заявила, что введение «антиковидных паспортов» является «своевременным и необходимым условием в вопросе противодействия пандемии». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда же подчеркнула, что в России вводить «ковидные паспорта» не нужно. Она назвала допустимой выдачу сертификатов о факте вакцинации, отметив, что «остальные придумки» могут вызвать раздражение населения.

Несмотря на все разгорающийся ажиотаж вокруг паспортов о прохождении вакцинации, ВОЗ заявляет о нецелесообразности их введения, поскольку это может привести к неравенству между странами. Однако правительства, до этого моментально и беспрекословно исполнявшие предписания этой структуры, почему-то не слышат именно этих ее предостережений. Впрочем, в экспертной среде бытует мнение, что принудительно запереть людей в домах, штрафовать за нарушение карантина, закрывать города и так далее, следуя Конституции АР, можно только после объявления чрезвычайного положения. Иначе все это нарушает статью о свободе передвижения (статья 28 конституции Азербайджанской Республики), которая является одной из базовых свобод человека (протокол 4 Европейской конвенции о защите прав и свобод).