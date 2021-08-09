В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 311 человек вылечились.

Oб этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Девять пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 352 926 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 335 336 человек вылечились, 5 072 скончались, число активных больных – 12 518.

За прошедшие сутки проведено 6 947 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 123 715 тестов.