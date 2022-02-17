В Азербайджане выявлено еще 4 449 случаев заражения коронавирусом, 9 372 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 764 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, 713 324 человека вылечились, 9157 человек скончались, число активных больных – 41 721.

За прошедшие сутки проведено 14 558 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 447 062 теста.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 51 641 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 244, вторую дозу получили 2 190, бустерную дозу – 43 231 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2 976 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 679 011, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 277 215, вторую дозу получили 4 770 489, бустерную дозу – 2 443 823 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 187 484 человека.