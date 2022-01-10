В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации продолжается по всей стране.

Oб этом говорится в совместном сообщении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

В информации отмечается, что на этапе исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа, был выявлено омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C.