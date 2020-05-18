В Азербайджане вводится новое требование для работодателей

В Азербайджане для работодателей вводится новое требование в связи с лицами, утратившими трудоспособность, или имеющими профессиональные болезни.

В связи с этим в закон «О занятости» вводится новая статья, согласно которой в соответствии с законом «О правах лиц с инвалидностью» работодатели обязаны выделить или организовать новое рабочее место для трудоустройства лиц, утративших трудоспособность в результате несчастного случая на этом производстве, или имеющих профессиональные болезни, в результате которых они стали инвалидами.