Излишняя поспешность в вопросе делимитации между Арменией и Азербайджаном не приведет к стабильному результату. Об этом сказал в беседе со Sputnik Армения известный российский политолог, преподаватель МГИМО Сергей Маркедонов.

По его словам, после войны на первый план вышли вопросы делимитации и демаркации границы. Но это не значит, что карабахский вопрос куда-то исчез.

«Мы видим два разных подхода. Баку говорит о завершении конфликта, армянская власть подчеркивает вопрос статуса Карабаха. Но он ушел на второй план, на первом плане – пограничная проблема (делимитация и демаркация)», — говорит Маркедонов.

По его словам, были определенные поводы для оптимизма в двусторонних отношениях с учетом предложений Армении по делимитации, однако инциденты на линии соприкосновения продолжаются. То есть предпринимаются попытки сочетания дипломатического процесса с языком силы.

Между тем, заметна определенная спешка. В частности, с армянской стороны это связано с внутриполитической ситуацией. После того, как в Армении будет избран новый президент (на пост выдвинута кандидатура министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна), вся полнота власти окажется в руках Пашиняна.

Воспользовавшись благоприятно сложившейся ситуацией, а именно наличием более-менее высокого рейтинга и отсутствием серьезной оппозиции, премьер-министр Армении спешит. У Ильхама Алиева, в отличие от Пашиняна, в руках полный контроль и ему не нужно заигрывать с оппозицией, но в обществе есть определенное недовольство. В частности, в Азербайджане войну не считают завершенной.

Получается, что два руководителя имеют достаточно полномочий и средств, чтобы прийти к каким-то результатам, «осторожному компромиссу». Однако, провести ту же делимитацию будет не так легко.

«Это не квартиру перепланировать – взять разрешение в ЖЭКе, спросить соседей и все. Это сложная проблема – на какие карты опираться, чьими считать спорные территории, анклавы и т.д. Все это в советское время какой-то значимости не имело, а сейчас имеет», — сказал Маркедонов.

Россия, по словам политолога, пытается выстроить мир на Кавказе на долгую перспективу, но уступает в информационном сопровождении.

«Ее задача — найти равновесный, компромиссный мир, который обеспечит на годы стабильное существование региона и стабильные российские интересы, которые будут нужны и в Армении, и в Азербайджане. Сейчас ставят вопрос о том, что Россия хочет затащить Азербайджан в ОДКБ и ЕАЭС. Конечная цель — чтобы вдоль границы не стреляли, было меньше нестабильности», — отметил Маркедонов.

Насчет задач Москвы в отношении мира на Кавказе, мнение прокремлевского политолога выглядит весьма сомнительным. В его устах РФ прямо какой-то «неустанный миротворец», которому никак не удается «утихомирить агрессивно настроенных друг к другу армян и азербайджанцев». Роли манипулятора в регионе он за Москвой как будто бы не видит. Но вдруг его «прорывает» , и он походя признает, что «Россия хочет затащить Азербайджан в ОДКБ и ЕАЭС». А ведь это, пожалуй, то, чего Азербайджану нужно бояться как огня, избегать любыми возможными способами. Опыт показывает, что, вступив в этот «ближний круг», страны оказываются в состоянии полуоккупации со стороны РФ. У нас и так уже стоят российские военные — «миротворцы» без мандата в Карабахе, не хватало только еще вступить в подчиненные Кремлю союзы.

Своими мыслями на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Почему эти заявления Маркедонова звучат именно сегодня, вполне объяснимо. Сегодня для России есть плохой сигнал – это ратификация Шушинской декларации, которая делает Турцию и Азербайджан автоматически военными союзниками. Что в общем-то ограничивает возможности влияния России на Азербайджан. Поэтому Россия сейчас пытается всяческими способами приблизить Азербайджан к себе, а один из самых испытанных ее методов – приглашение страны в ОДКБ и ЕАЭС. То есть всем понятно, что вступая в эти организации, любая страна вынуждена отказаться от части суверенитета. Видимо в России решили, что модель, испробованная против Казахстана, довольно успешно оправдала себя, и почему бы не применить ее и в отношении других стран? После Казахстана аналогичным образом пытались шантажировать и Узбекистан.

С Азербайджаном шантаж не проходит, так как у него уже есть такой военно-политический союзник как Турция, и есть правовая база этих отношений. Поэтому Россия пытается как бы скрыто шантажировать, при этом напоказ выставляет такую добрую волю в отношении Азербайджана – создает ловушку.

Я думаю, что Азербайджану не следует никогда и ни при каких условиях вступать в подобные организации, даже в качестве наблюдателя. Нам это не нужно. У нас есть Шушинская декларация, которую уже ратифицировали Турция и Азербайджан. Дальнейшее наше место и участие в глобальной системе безопасности надо искать в партнерстве с Турцией, и я надеюсь, так оно и будет. И то, что в Азербайджане уже сделаны первые шаги по разрушению «пятой колонны», работающей на Россию, безусловно, тоже беспокоит московскую иерархию, и поэтому таких заявлений, а может быть даже открытых угроз в будущем мы услышим еще немало. Но ни в коем случае нам нельзя сворачивать с избранного пути. Надо идти по нему так, как это предусматривается двусторонними отношениями с Турцией, в частности, Шушинской декларацией.