В Азербайджане свыше 270 тыс. фермеров заявило об осенних посевах

Число фермеров, заявивших об осенних посевах, превысило 270 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба минсельхоза, Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на встречах, посвященных внедрению электронной сельскохозяйственной информационной системы в Физули и Бейлагане и декларированию осенних посевов.

«В настоящее время процесс декларирования идет быстрыми темпами, стремительный рост числа наших фермеров, заявляющих об осенних посевах показывает, что граждане позитивно воспринимают применение новой системы» — сказал замминистра

«Эта цифра растет с каждым часом. Мы ожидаем, что процесс декларирования посевов завершится в самое оптимальное время.» — подытожил Гулиев

Согласно Указу Президента Азербайджана «О создании нового механизма сельскохозяйственных субсидий» и «Правилам субсидирования сельскохозяйственного производства», утвержденным этим Указом от 1 января 2020 года, субсидии будут доступны фермерам только через EKTIS.