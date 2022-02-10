В некоторых странах уже принято решение о введении 4-й дозы вакцины против коронавируса.

Как сообщает АПА, об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Министр отметил, что в Азербайджане на сегодняшний день нет такого решения: «Люди получают бустерную дозу по своему усмотрению. В настоящее время нет научных данных о необходимости введения 5-й и 6-й доз. В этом отношении нужно иметь немного терпения. В Медицинском научном совете при Министерстве есть специалисты. С их участием проводятся регулярные совещания, анализируется опыт передовых стран, и на их основе в стране вводится режим вакцинации».

T.Мусаев подчеркнул, что в настоящее время Минздрав не рекомендует вводить 4-ю дозу вакцины против COVID-19.

Министр также не считает необходимым предпринимать ограничительные меры из-за «омикрона».

«В последние дни возросло число случаев инфицирования вирусом COVID-19», — сказал Теймур Мусаев.

Министр отметил, что это связано с тем, что новый штамм более заразен: «Ситуация с коранавирусом в республике контролируемая, находится под полным контролем. Проблем с лечением больных коронавирусом нет. Наряду с «омикроном» встречаются случаи заражения «дельта-штаммом». Проводятся исследования в связи с госпитализированными, особенно теми, кто попал в реанимацию. В настоящее время нет необходимости предпринимать ограничительные меры в связи с «омикроном». Любое решение основывается на ужесточении особого карантинного режима, количестве инфицированных, динамике госпитализации. В настоящее время используется только 20% общего коечного фонда и 10% коечного фонда отделений реанимации. Инфицированные «омикроном» переносят болезнь в легкой форме. У непривитых «омикрон» может вызвать осложнения, и несколько человек уже находятся в реанимации».

Министр сказал, с 15 февраля сертификаты привившихся двумя дозами вакцины лиц, у которых с даты прививки второй дозой вакцины прошло 6 месяцев, будут недействительными: «Приглашаю всех присоединиться к вакцинации и предотвратить распространение COVID-19. В Азербайджане 5 млн. человек вакцинированы двумя дозами, более 2 млн. человек получили бустер-дозу».