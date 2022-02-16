В Азербайджане проведены мониторинги в 30 аптеках, конфискованы лекарства 58 наименований.

Об этом сообщили в аналитическом экспертном центре.

Было отмечено, что в период с 01.01.2022 по 14.02.2022 года в 30 аптеках, включая 22 аптеки по городу Баку и 8 аптек по другим районам, были проведены плановые и внеплановые проверки: «Было конфисковано 90.4 упаковки незарегистрированных и несертифицированных лекарственных средств 58 наименований. По статьям 215.4, 221.1, 451, 452.1, 452.3 Кодекса об административных правонарушениях составлено 19 протоколов».