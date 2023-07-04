«При строительстве зданий учитывается их сейсмоустойчивость».

Как передает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли касательно землетрясения, произошедшего 4 июля в Каспийском море.

По его словам, при строительстве зданий в нашей стране также учитывается сейсмоустойчивость до 8 баллов, проекты готовятся на основании этого показателя.

Землетрясение, произошедшее ночью в Азербайджане, не вызвало никаких разрушений.

По словам Гурбана Етирмишли, в связи с этим распространяется много недостоверной информации. Разрушительных землетрясений, которые приведут к серьезным человеческим жертвам, не ожидается: «Призываю наших граждан не верить в слухи. Разрушительных землетрясений не ожидается».