В румынском городе Алба-Юлия археологическая экспедиция обнаружила руины древнеримской колонии Аурелия Апуленсис. Об этом сообщает g4media.ro, передает snob.ru.

Находка была сделана в черте города при подготовке площадки для строительства автобусного парка. Специалисты идентифицировали остатки жилых построек и улиц поселения времён императора Траяна. По их словам, «несколько шагов по безупречно уложенным плиткам создают ощущение прогулки по древнему городу». Также исследователи нашли надписи, которые свидетельствуют о жизни богатой элиты в этой местности.

Археолог Раду Ота подчёркивает, что объект «представляет всемирную ценность» и входит в число наиболее значительных памятников подобного рода в Европе.

Колония Аурелия Апуленсис была основана приблизительно в 107–108 годах нашей эры. Поселение являлось важным центром римской провинции Дакия и некоторое время выполняло функции столицы региона.