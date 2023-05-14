В Турции завершились президентские выборы и выборы в парламент 28-го созыва.

После 17:00 по местному времени все избирательные участки были закрыты для избирателей и начался процесс подсчета голосов.

Итоги голосования будут официально объявляться Высшим избирательным советом каждый час, а предварительные итоги будут известны к 23:59.

Кроме того, каждая политическая партия распространит заявление по итогпи голосования. С 21:00 запрет на вещание будет полностью снят.

Отметим, что в выборах было предусмотрено участие 60 млн 697 тыс 845 избирателей.