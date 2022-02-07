«В Азербайджане, как и в других странах мира, наблюдается высокий рост заболеваемости штаммом «омикрон»».

Об этом журналистам заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Я призываю непривитых вакцинироваться. Статистика инфицирования довольно высока, эта болезнь протекает преимущественно в легкой форме. Нет роста численности летальных исходов», отметила она.

По словам H.Харманджи, ВОЗ и ЮНИСЕФ выступают за то, чтобы школы оставались открытыми: «Мы сторонники локальных локдаунов».