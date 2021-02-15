В Азербайджане делают вакцины доступными для населения

«В Азербайджане успешно начали вакцинацию».

Как сообщает АПА, об этом на международном вебинаре «Пандемия COVID-19 и геополитические аспекты вакцинации», организованном Центром анализа международных отношений, сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что в Азербайджане вакцинация работников здравоохранения начата с 18 января и более 80 тысяч из них уже вакцинированы: «Я тоже вакцинировалась, чувствую себя хорошо».

Ханде Харманджи отметила, что в Азербайджане существует национальная стратегия по этому вопросу. Правительство Азербайджана делает все возможное, чтобы сделать как можно больше вакцин доступными для населения.

“Это сложная задача для многих стран. Мы также можем сказать, что уже наблюдается уменьшение случаев заражения вирусом. За последние 30 дней мы наблюдаем снижение в заражении вирусом».