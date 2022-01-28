Планируются дополнения в закон «О недобросовестной конкуренции» — в упомянутый документ внесут понятие «искусственное завышение» и усовершенствуют способы противостояния этому явлению, сообщают СМИ со ссылкой на председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таира Миркишили.

«Даже если рост цен вызван объективными причинами, находятся спекулянты, стремящиеся извлечь из этого выгоду. Исполнительные органы принимают соответствующие меры в борьбе с искусственным завышением цен спекулянтами. Надо сказать, в наших экономических законодательных актах понятие «искусственная цена» не встречается в той форме, которая раскрывала бы всю ее сущность, полностью определяла бы пути борьбы с ней в условиях рыночной экономики. Потому, анализируя закон «О недобросовестной конкуренции», мы не исключаем дополнения для включения туда понятия «искусственное завышение цен» и совершенствования способов борьбы с этим», — цитируют его СМИ.

Охватившая местный рынок тенденция ценового роста бурно обсуждается сегодня в обществе, экспертных кругах и на уровне руководства страны. Причем официальная версия происходящего – влияние глобальной инфляции на местный рынок. Независимые аналитики не исключают воздействия заносимой инфляции, но отмечают также специфику местных реалий. Что же касается искусственного завышения, с этой напастью уже долгие годы борется Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка.

Как сказал на это в беседе с # руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, прежде чем противостоять необоснованному завышению, необходимо определиться – какие цены считать обоснованными? Скажем, в случае с хлебом Кабинет министров должен прежде принять решение о верхнем уровне цены на него и только после этого государственный орган может констатировать искусственное подорожание. Если же такого документа нет, а его действительно нет, госслужба не может вмешиваться и диктовать цены.

По свидетельству собеседника, государство располагает широким спектром рычагов для понижения цены хлеба. Как правило, для стабилизации цен используют методы усиления конкуренции на рынке, смягчают налоговую политику – в результате за ростом предложения падают цены.

В свою очередь экономист Халид Керимли считает развитие местного производства лучшим средством борьбы с ценовым ростом, главным образом, продовольственной инфляцией.

И тем не менее, говорит он, это вовсе не означает, что все потребительские товары возможно производить в нашей отдельно взятой республике: «Ведь для этого потребуются соответствующие возможности — земельные и водные ресурсы, климатические условия. Наши сельскохозяйственные угодья невелики, а климатические условия не располагают возможностью для производства качественной еды в достатке. К тому же большая часть территорий – полупустыни и солончаки. При таком раскладе невозможно самостоятельно производить исключительно все потребляемые в стране продукты питания».

Главная цель – устойчивое насыщение рынка продовольствием по доступным ценам. Для этого профильные государственные структуры должны разработать комплексную антиинфляционную программу, позволяющую правительству контролировать ценовой рост.

Одновременно эксперт отмечает необходимость комплексного подхода к импортозамещению, формированию продовольственных резервов путем заключения долгосрочных контрактов. Одним из ключевых условий продовольственной безопасности Керимли называет формирование государственных продовольственных резервов и эффективное управление ими. При этом искусственные цены в формате рыночной экономической модели – это монопольный ценовой диктат, но никак не расценки предпринимателей, считает он. Впрочем, именно монополии подлежат выявлению по линии Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю потребительского рынка.