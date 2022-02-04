В Министерстве образования прокомментировали закрытие школ из-за высокого распространения нового омикрон-штамма.

Как сообщает АПА, начальник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Эльнур Алиев сообщил, что по состоянию на 2 февраля 9 школ в стране перешли на дистанционное обучение.

Он отметил, что 299 классов также продолжают обучение в онлайн-форме: «В течение недели они будут обучаться дистанционно. Сейчас статистика показывает, что уровень заражения немного высок по сравнению с предыдущими месяцами. Но, учитывая большое количество случаев, ситуация с инфицированием в школах находится под контролем. Нет проблем, которые могут привести к закрытию школ».