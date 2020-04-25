В Армении за сутки выявлено более 80 случаев заболевания СOVID-19

В Армении зафиксирован один новый случай смерти от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Пациент был в возрасте 71-го года, у него были сопутствующие хронические заболевания», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили также, что по положению на утро субботы в стране подтвержден 81 новый случай коронавируса, 75 пациентов выздоровели.

По положению на 25-е апреля, в Армении зафиксировано 1 677 подтвержденных случаев коронавируса. Вылечились 803 пациента, 28 человек скончались.

| 2020-04-25T13:26:52+00:00 25 апреля 2020, 13:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss