В Армении выявлено 136 случаев заражения коронавирусом

Пневмония подтверждена у находящихся в ереванской инфекционной больнице «Норк» 11 пациентов с коронавирусом, однако интенсивная терапия требуется лишь троим из них, сообщает aysor.am со ссылкой на министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна.

Чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом было объявлено в Армении с 16 марта по 14 апреля. По последним данным армянских властей, в стране выявлено 136 случаев заражения COVID-19. Ранее в минздраве Армении заявили, что, исходя из сложившейся ситуации, инфекционная больница «Норк» в Ереване перепрофилирована и будет обслуживать только пациентов с коронавирусным заболеванием или с подозрениями на эту инфекцию. Пациенты, страдающие от иных инфекционных заболеваний, переведены в другие больницы.

«Хочу проинформировать о состоянии здоровья пациентов, находящихся в инфекционной больнице «Норк». На данный момент есть 11 рентгенологически подтвержденных случаев пневмонии, но лишь трем требуется более интенсивная терапия. Они находятся в отделении интенсивной терапии, угрозы жизни ни у кого нет. Реаниматологи продолжают нести круглосуточное дежурство», — сказал министр в видеообращении в Facebook.