В Армении уже 249 больных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 249, сообщил во вторник премьер страны Никол Пашинян.

Ранее армянские власти сообщили о 235 инфицированных.

«В Армении подтверждены 249 случаев коронавируса. У 30 человек выявлена пневмония, пять из них находятся в отделении интенсивной терапии. К сожалению, состояние одного 77-летнего пациента оценивается как крайне тяжелое, четырех — как тяжелое», — сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.

По его словам, в данный момент 868 граждан изолированы, 2,419 тысячи — самоизолированы, случаи заражения выявлены в Ереване, Армавирской, Араратской, Котайкской, Арагацотнской, Сюникской, Ширакской и Лорийской областях.

| 2020-03-24T22:39:24+00:00 24 марта 2020, 23:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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