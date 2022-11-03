Десять офицеров армянской армии обвиняются в невыполнении своих военных обязанностей во время 44-дневной войны.

Как передает Новости Армении, об этом говорится в информации Следственного комитета Армении.

Согласно материалам дела, в условиях объявленного военного положения 18 октября 2020 года 2-й стрелковый батальон одной из воинских частей отправился для участия в боевых действиях, однако ряд военнослужащих батальона, в том числе командир и 9 офицеров, отказались от выполнения обязанностей военной службы и вернулись на постоянное место дислокации части.

Обвинительноe заключение по делу направлено прокурору для передачи в суд.