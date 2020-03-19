В Армении число подтвержденных случаев коронавируса достигло 110

Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 110.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян.

Ранее власти республики сообщали о 102 подтвержденных случаях коронавируса.

«В Армении подтверждены еще восемь случаев коронавируса. Общее число достигло 110 «, — написала Никогосян в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.