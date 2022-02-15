Глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель рассказал о начале диагностики COVID-19 по аудиозаписи кашля. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Мигеля, власти аргентинской столицы запустили диагностику при помощи искусственного интеллекта. Чтобы проверить свой кашель, граждане должны написать в официальный бот правительства в мессенджере WhatsApp. В систему загружено 140 тысяч образцов аудио кашля пациентов с коронавирусом.

«Как только будет получено аудиосообщение, IATos (название программы) проанализирует звук — если он совпадает с образцами кашля людей с подтвержденным коронавирусом, человеку рекомендуют сделать тест», — объяснили в правительстве. Сообщается, что на данный момент точность диагностики составляет около 86 процентов. (lenta.ru)