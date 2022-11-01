Группа активистов в Амстердаме заняла пятиэтажное здание, принадлежащее сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу. Как пишет Het Parool, так занявшие здание протестуют против вторжения России в Украину и против нехватки жилья в Амстердаме.

Волож, который находится под санкциями Евросоюза, купил недвижимость в центре столицы Нидерландов в два этапа, в 2018 и 2019 годах. Он заплатил 3,4 миллиона евро за особняк через компанию Paraseven Limited с Британских Виргинских островов, сообщало NRC в начале октября. Активисты узнали об особняке из этой заметки и решили заселиться в него в четверг, 27 октября. Они вывесили из окон плакаты на английском и русском языках, гласящие «Нет войне», «Нет капитализму» и «Яндекс + ФСБ = любовь».