Группа активистов в Амстердаме заняла пятиэтажное здание, принадлежащее сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу. Как пишет Het Parool, так занявшие здание протестуют против вторжения России в Украину и против нехватки жилья в Амстердаме.
Волож, который находится под санкциями Евросоюза, купил недвижимость в центре столицы Нидерландов в два этапа, в 2018 и 2019 годах. Он заплатил 3,4 миллиона евро за особняк через компанию Paraseven Limited с Британских Виргинских островов, сообщало NRC в начале октября. Активисты узнали об особняке из этой заметки и решили заселиться в него в четверг, 27 октября. Они вывесили из окон плакаты на английском и русском языках, гласящие «Нет войне», «Нет капитализму» и «Яндекс + ФСБ = любовь».
В понедельник, 31 октября, в здание по приказу собственника в здание проник подрядчик и сообщил в полицию о вторжении. Несмотря на то, что сквоттинг – самовольный захват пустующих зданий – является нарушением закона в Нидерландах, прибывшие на место полицейские не стали задерживать активистов.
Из-за санкций недвижимость российских инвесторов в Нидерландах оказалась заморожена, а это означает, что объекты нельзя отремонтировать, сдать в аренду или продать. «Здание какое-то время будет пустовать, потому что оно заморожено, поэтому мы в него заселились. Мы хотим продолжать жить здесь до тех пор, пока владелец снова не сможет что-то сделать с недвижимостью. Они строили роскошные апартаменты, в которых, вероятно, могли разместиться четыре человека. Мы думаем, что это смешно. Мы хотим жить здесь с десятью людьми. Крайне необходимо больше места для людей с низкими доходами в городе», — рассказал один из сквоттеров.
Весной сквоттеры захватывали недвижимость российских политиков, олигархов и лиц, приближенных к власти. Так, в мае активисты поселились на вилле на озере Аттерзе в Австрии. Считается, что здание принадлежит главе госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову. В последний раз он посещал эту виллу в марте, с тех пор она пустовала. (moscowtimes.ru)