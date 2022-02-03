Подвид омикрон-штамма, который очень трудно обнаружить с помощью имеющихся тестов, обнаружен в Африке. Об этом сообщила в четверг старший вирусолог африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Никси Гумеде-Моэлетси, пишет ТАСС.

«Новый подвид «омикрона», получивший название ВА.2, был выявлен в пяти странах континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР, — сказала она на еженедельном брифинге, который транслировался на портале ВОЗ. — Мы крайне обеспокоены этим».

В минувшем месяце ВА.2 был идентифицирован в Европе, в частности в Дании. По оценке датских ученых, подвид обладает повышенной способностью к распространению.

Гумеде-Моэлетси отметила, что ВА.2 очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления омикрон-штамма тесты «его не видят». «Мы работаем с рядом лабораторий мира с тем, чтобы получить точную картину в отношении данного подвида», — заявила сотрудник ВОЗ.

Омикрон-штамм, который получил маркировку ВА.1, был впервые обнаружен в минувшем ноябре на территории ЮАР и Ботсваны. Очень быстро этот вариант COVID-19 вызвал в мире очередную волну коронавируса. Сейчас в Африке обнаружен подвид «омикрона», который пока трудно выявить с помощью тестов, применяющихся в системах здравоохранения различных стран.

Специалисты ВОЗ пока не могут сказать, насколько болезнетворным является обнаруженный в Африке подвид омикрон-штамма.