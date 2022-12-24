Силы безопасности «Талибана», контролирующего Афганистан, разогнали при помощи водометов демонстрацию против запрета на обучение женщин в вузах, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Акции протеста проходят в разных городах Афганистана с начала этой недели, когда руководство страны объявило о запрете на обучение в вузах для женщин. В субботу женщины вышли на демонстрацию в городе Герат, они двигались по направлению к офису местных властей, скандируя: «Образование — это наше право!». Силы безопасности применили против женщин водометы.

На акцию в Герате вышли около 100-150 женщин. После появления водометов, протестующие с криком разбежались к краям зданий, чтобы укрыться от ударов воды. Однако позднее они возобновили шествие и кричали: «Позор».

Многие мусульманские страны раскритиковали запрет, в частности, в Турции заявили, что подобные решения не имеют ничего общего ни с религией, ни с гуманностью.