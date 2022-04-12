Эльман Рустамов освобожден от должности члена правления Центрального банка

Соответствующий проект постановления принят сегодня в ходе голосования Милли Меджлиса.

Сие означает, что Рустамов покидает пост главы правления ЦБА, который занимал 27 лет. В то же время парламентский комитет поддержал представление президента о назначении членом правления ЦБА Талеха Кязымова, который, видимо, и станет новым главой этого ведомства. В настоящее время Кязымов занимает должность главы правления и генерального директора ОАО PAŞA Bank. Согласно законодательству, председателя ЦБА назначает президент страны из членов правления этой структуры.

В комментариях на эту тему юрист и финансист Акрам Гасанов сказал, что отставка Э. Рустамова была вопросом решенным, поскольку глава Центробанка должен, прежде всего, пользоваться доверием:

«На самом деле он должен был уйти еще в позапрошлом году, но в апреле того же года был назначен на очередной пятилетний срок. Новый срок полномочий Рустамова был обусловлен началом пандемии и резким падением цены нефти. Возникла угроза очередной девальвации и ее надлежало провести Рустамову, которому стесняться и бояться было уже нечего. Потому его назначили на очередной срок. Я говорил тогда публично, что новый пятилетний срок он не досидит на посту главы Центробанка. Так оно и случилось».

Специалист акцентирует внимание на том, что решение оставить Рустамова было временным, так сказать, до лучших времен:

«Видимо, это время настало. Понятно, что ситуация в мире сложная, идеального момента уже не будет, потому, считаю, 2017 год был для этого более подходящим. Сейчас из-за сложной геополитической ситуации, войны в Украине резкого падения цены нефти ближайшие два года не будет. Потому стабильности нашей валюты пока ничего не угрожает, и новое руководство Центробанка может спокойно заняться другими делами, в первую очередь, контролем банковской системы и других финансовых рынков. С инфляцией все не так просто, но лучшего момента, скорее, тоже уже не будет».

Есть и другой момент, отмечает специалист:

«Ко всему прочему, 7 марта истек срок полномочий трех других членов правления Центробанка – Алима Гулиева, Вадима Худанова и Афтандила Бабаева. А если они уходят, новую команду должен формировать новый руководитель. Видимо, решили решить этот вопрос сразу. Назначат нового главу ЦБА, который будет набирать свою команду. Что изменится с уходом Рустамова, сказать сложно. Новый председатель, как мы все понимаем, Талех Кязымов – человек, сведущий в банковской системе. Надеюсь, его деятельность будет более успешной, он сможет сформировать сбалансированную команду. Скорее всего, в ближайшее время весь состав правления ЦБА поменяется. Наверное, кто-то войдет туда из нынешних сотрудников Центробанка, поскольку есть нужда в людях, знающих это дело изнутри».

Принятия закона ожидает А. Гасанов от нового руководства Центробанка: «Скажем, прежнее руководство ЦБА, получив в 2019 году полномочия Палаты надзора финансовых рынков, до сих пор не задумалось о необходимости законодательно оформить это в законе «О Центробанке». Потому уже третий год Центробанк работает фактически незаконно, а это полный правовой беспредел и нигилизм. Полагаю, с таких вопросов следует начинать», — подытожил он.

В свою очередь экономист Натиг Джафарли не считает, что смена руководства ЦБА приведет к каким-либо существенным изменениям:

«По идее, Центробанк очень важная структура, которая независима и даже находится в оппозиции правительству, — сказал он. – Суть деятельности ЦБ заключается в достижении макроэкономической стабильности, противостоянии инфляции подручными средствами. Но есть ли у нас независимый Центробанк, фондовый и валютный рынки и прочее в компетенции ЦБА? Может ли ЦБ противостоять правительству, Минфину и влияет ли его учетная ставка на инфляцию?». По мнению экономиста, не столь важна персона главы Центробанка, сколько сложившаяся модель экономики и финансовой системы, а также принятые здесь «правила игры».