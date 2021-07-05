Министерство обороны Узбекистана на фоне осложнения ситуации в соседнем Афганистане не принимает никаких дополнительных мер по усилению афганского направления. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе военного ведомства.

«В подразделениях идет плановая учеба, и не принимаются никакие дополнительные меры в связи с ситуацией в Афганистане, всю информацию на эту тему необходимо отслеживать на официальном сайте Минобороны», — сказал представитель пресс-службы.

При этом на прошлой неделе на фоне эскалации обстановки в Афганистане министерство обороны провело внезапную проверку боеготовности войск Ташкентского и Юго-Западного военных округов. Сообщалось, что глава оборонного ведомства Баходир Курбанов лично проинспектировал части, дислоцируемые в Сурхандарьинской области в районе узбекско-афганской границы.