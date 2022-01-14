В Азербайджане «воспитательница» детского сада жестоко ударила ребенка. Соответствующие кадры вчера распространились в Сети.

Инцидент произошел в детском саду №1 Исмайыллинского района. На видео — «воспитательница» Зульфия Бахышова.

Отметим, должность директора занимает Галиба Абдуллаева.

Ребенок является родственником ударившей его «воспитательницы». Инцидент произошел три дня назад. Работнице детсада был сделан выговор, а сегодня утром было принято решение о ее увольнении.

В социальных сетях также говорится, что ударившая ребенка женщина — тетя его матери, и по этой причине родители не собираются жаловаться.