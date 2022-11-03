Главный редактор Regnum Модест Колеров был освобожден от своих полномочий, этот пост занял Александр Григорьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей учредителей агентства.

«Текущий менеджмент компании представляет интересы собственника, и все его действия производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства», — подчеркнули представители учредителей СМИ.

Они также отметили, что заявления Колерова о «рейдерском захвате» агентства «не соответствуют действительности».

Накануне главред Regnum сообщил, что агентство приостановило свою работу, поскольку собственник управляющей компании «без объяснения причин и целей» сменил руководство в управляющей компании.

Позднее он рассказал «Газете.Ru», что он не получал никаких объяснений о решении сменить руководство от собственника управляющей компании, а о новом генеральном директоре издания ему «ничего не известно».