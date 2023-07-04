Утверждения о том, что будет новое землетрясение, полностью безосновательны. Такие слухи распространяют в социальных сетях некоторые люди.

Об этом сказал Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, повторные толчки, афтершоки есть и это нормально.

«В настоящее время наблюдается высвобождение энергии. Были сильные толчки, и приборы их зафиксировали. Но вероятность того, что землетрясение магнитудой 5,5 повторится, отсутствует», — отметил сейсмолог. По его словам, между афтершоками возможны ощутимые толчки магнитудой до 3, однако их может и не быть: «Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров, это не страшно».

Ученый также обратился к населению и призвал людей не верить слухам.

«Людям не следует доверять слухам и провокационным утверждениям. Хочу официально заявить, что какой-либо опасности нет», — добавил Гурбан Етирмишли.