Флаг Евросоюза, размещенный несколько дней назад под Триумфальной аркой в Париже в связи с началом председательства Франции в Евросоюзе, снят в воскресенье после критики со стороны ряда политиков.

Как передает # со ссылкой на ТАСС в настоящий момент под сводами арки не установлен ни европейский, ни французский флаг.

По словам политологов, национальный флаг вывешивается под Триумфальной аркой по наиболее важным поводам. Последний раз, когда Франция председательствовала в Евросоюзе в 2008 году, европейский флаг был установлен рядом с французским.

Установка 31 декабря флага ЕС под Триумфальной аркой вызвала критику во французских политических кругах. В субботу депутат парламента, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен направила жалобу в Государственный совет республики, указав на недопустимость замены французского флага европейским. «Это посягательство на национальный символ нашей страны», — заявила она. «Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европы под сводами Триумфальной арки, над могилой Неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто сражался за Францию», — указала она в своем заявлении.

Напомним, что 1 января Франция на шесть месяцев вступила в обязанности председателя Европейского союза. По этому поводу Эйфелева башня и фасад Елисейского дворца за несколько часов до полуночи временно окрасились в синий цвет.