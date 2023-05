Военный аспект войны России против Украины остается в центре внимания, но мы рассмотрим также дипломатическую и военно-политическую ситуацию вокруг боевого противостояния.

Начнем с того, что спокойного тыла у России больше нет. После того, как под Казанью сгорели два релейных шкафа, и железнодорожное сообщение было прервано на много часов, возникает стойкое ощущение, что либо партизаны, либо украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) буквально заполонили российские регионы. Даже весьма отдаленные от линии фронта и просто украинской границы.

Что уже говорить о ближнем тылу. Эшелоны сходят с рельс, пути взрываются в Брянской и Белгородской областях. Над ними летают неизвестные беспилотники, наносящие удары по зданиям ФСБ и погранслужбы с десятками убитых и раненных офицеров. И когда пришло сообщение, что в Крыму, теперь это уже не ближний тыл, а недалеко от линии фронта, в результате подрыва сошел с рельс товарный поезд и почти десяток вагонов перевернулись, никто, по крайне мере, в Украине, особенно не удивился. Руки украинских спецслужб очень удлинились и это просто констатация очередного этапа войны.

Хотя в результате диверсии в Крыму пострадал товарный поезд с зерном, разведка Министерства обороны Великобритании отмечает, что заблокирован единственный железнодорожный путь в Севастополь, где базируется Черноморский флот. По данным аналитиков, инцидент сорвал поставки вооружений на базу флота, в том числе российские военные пока не смогут получить крылатые ракеты «Калибр».

Из этого следуют два вывода.

Во-первых, на какой-то период уменьшатся обстрелы территории Украины ракетами «Калибр» с российских морских носителей. Даже после возобновления движения в Севастополь безопасность логистики ракет будет под большим вопросом, и доставка их происходить более малыми партиями. Процесс растянется во времени, а время — это невосполнимый ресурс везде, а на войне особенно.

Во-вторых, в британской разведке отметили, что любые диверсии в этом «чувствительном регионе» усилят опасения Кремля по поводу способности армии защитить ключевую инфраструктуру Крыма. По словам аналитиков, полуостров играет «критическую психологическую и логистическую роль» в поддержке войны России против Украины.

Добавим к этому, что по данным ТГ-канала Baza, один из дронов рухнул на железнодорожные пути недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе и при падении оборвал контактные провода. Движение поездов пришлось приостановить, чтобы убрать обломки.

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил «РИА Новости», что пропускать фуры, в том числе пустые, через Керченский мост в ближайшее время не будут из соображений безопасности. Он добавил, что водители большегрузов могут пользоваться паромом и сухопутным коридором через недавно аннексированные регионы. От себя добавим, что это большее расстояние, плохие дороги или длительное время ожидания паромов из-за их небольшой грузоподъемности или из-за частых штормов в Азовском море.

В Москве серьезно опасаются украинских ударов по Керченскому мосту, что Киев неоднократно обещал. И это дополнительная гиря в отягощение ситуации с логистикой в Крыму, на Донбассе и в оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

Следующая неприятная новость пришла, как водится, из-за океана. Администрация Джо Байдена после многомесячных раздумий дала согласие на поставку Киеву боевой авиации, стоящей на вооружении стран НАТО. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, США сообщили европейским союзникам, что позволят им экспортировать в Украину истребители F-16 американского производства.

По данным британского The International Institute for Strategic Studies (IISS) — Международного института стратегических исследований Бельгия, Великобритания, Дания и Нидерланды имеют возможность предоставить не менее 125 истребителей F-16 в полной боевой готовности. У Норвегии в прошлом году также появилось некоторое количество свободных F-16, которые она заменила на более современные F-35. В Осло заявили о возможности предоставить Киеву высвобождающиеся F-16. Тот пока просит от 24 до 36 истребителей.

Германия заявила о согласии предоставить под украинские F-16 свои аэродромы для решения технических задач.

Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия готовы начать обучение украинских пилотов и техников управлению и обслуживанию F-16. В Пентагоне считают, что это займет примерно 4 месяца. Однако в украинской электронной прессе довольно активно обсуждается возможность создания воздушного Интернационального легиона подобно сухопутному, бойцы которого сражаются под Бахмутом.

Достаточно большое число американских и европейских военных пилотов в отставке выразили готовность воевать на F-16 в Украине. У них налет сотни и даже тысячи часов и им подготовка не нужна, они виртуозно владеют этой техникой. Такой вариант обеспечил бы воздушное прикрытие приближающемуся украинскому наступлению и серьезно уменьшил возможности российской авиации.

Теперь обратимся к дипломатии. Президент Украины Владимир Зеленский посетил четыре ведущие европейские страны: Италию, Германию, Францию, Великобританию.

Результатом проведенных в них переговоров стало дальнейшее углубление и расширение военно-технической поддержки Украины в виде поставок сложных систем вооружений.

Германия, в частности, заявила о выделении вооружений и военного оборудования почти на $3 млрд, а Франция— о поставках десятков боевых машин, в том числе легких колесных танков AMX-10 RC. Наращивается и число — с 18 до 30 — передаваемых Украине самоходных гаубиц Caesar. Кстати, украинские артиллеристы очень высокого мнения о боевых возможностях этих гаубиц. В контрбатарейной борьбе они себя показали как исключительно эффективное оружие. Президент Эммануэль Макрон также говорил о поставках ракет SCALP-EG — французского варианта ракет Storm Shadow.

Италия будет поставлять новейшие артиллерийские системы и противоракетные комплексы SAMP-T итало-французского производства. Они близки по характеристикам и возможностям к американскому Patriot. В последних обстрелах Украины западные системы сбили почти 97% запущенных российских ракет и БПЛА, а над Киевом все 100%.

От Великобритании ВСУ получат сотни боевых дронов-камикадзе большой грузоподъемности дальностью действия свыше 200 километров и все те же ракеты Storm Shadow.

Не менее важны и политические результаты визита. Несмотря на продолжающийся поток фейков из России, что Запад устал и хочет заморозить конфликт, получилось все наоборот. Зеленский в важнейших европейских столицах получил развернутую поддержку. Европа сделала ставку на военную победу Украины и последующее мирное урегулирование именно на украинских условиях. Никакой торговли и уступок украинской территории от Киева не требуют.

В итоговой декларации 4-го саммита государств-участников Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике поддерживается предложенная Зеленским формула мира. «Без ответственности не может быть длительного мира, поэтому мы поддерживаем принципы (…), изложенные в «формуле мира» Владимира Зеленского».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала украинскую формулу мира фундаментальным условием окончания войны. «Мы не будем ничего решать об Украине без участия Украины. Поэтому я призываю всех поддержать эту формулу мира».

На саммите договорились создать Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine — Реестр ущерба, вызванного агрессией Российской Федерации в отношении Украины. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, реестр заложит основу для требований к Москве о выплате компенсаций. Имеющие статус наблюдателей Канада, США и Япония; Андорра, Болгария и Швейцария выразили намерение присоединиться к реестру в будущем.

Агентство Reuters отмечает, что, несмотря на это решение, остаются открытыми вопросы финансирования. Как отметил Шольц, «Что касается правовых возможностей, то мы можем воспользоваться замороженным российским имуществом, но у нас нет большого количества других вариантов». По его словам, вопрос об оплате гигантского ущерба от войны должен быть урегулирован в рамках нового миропорядка после окончания войны в Украине. Как подчеркнул он, «В вопросе о реестре убытков речь идет о том, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за причиненный ущерб. Россия должна заплатить за причиненный ею ущерб».

Продолжением дипломатического успеха в Европе следует считать визит Зеленского в Саудовскую Аравию и его выступление на саммите Лиги арабских государств, а также встреча с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и другие двусторонние переговоры.

Президент Украины сообщил в своем ТГ-канале, что «Еще один приоритет — защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами — Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, — мусульмане».

В Москве стало хорошим тоном говорить о противостоянии глобального Юга, к которому там относят арабские и мусульманские страны, и глобального Севера в виде Европы и Северной Америки.

Как оказалось, это не совсем так. Для Украины защита граждан мусульман одна из важнейших задач. Недавно отметили очередную годовщину депортации крымскотатарского народа. Он вынес невообразимые страдания в советское время и теперь несет тяготы и лишения от российской оккупации родного полуострова.

Одно несколько утешает, что час освобождения Крыма и крымских татар украинской армией неумолимо приближается.

Еще не началось большое украинское наступление, а Россия терпит серьезные дипломатические поражения. Наступление Киева будет происходить не только на поле боя, но и в дипломатических кабинетах практически всех стран мира.

Захватчик должен знать, что за все придется отвечать. Тень суда в Гааге приобретает все более отчетливые очертания.