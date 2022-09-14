Одна из необходимых составляющих безопасности на дорогах – исправность авто. Определить ее призван техосмотр, но, как отмечают многие автомобилисты, эта процедура в нашей стране часто формальная.

В некоторых странах пошли по пути упрощения, убрав из техосмотра те пункты, которые, как посчитали специалисты, не обязательны. Так, в России уже не в первый раз за последнее время меняют правила его прохождения. С 1 сентября этого года там не будут проверять наличие в авто аптечки и огнетушителя, а также дорожного знака «Аварийная стоянка», подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, но исправные дворники необходимы. При этом, согласно требованиям дорожного движения, и аптечка, и огнетушитель, и знак аварийной остановки по-прежнему нужны. Всего было отменено 27 еще недавно обязательных пунктов проверки.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов уверен, что техосмотр автомобилей нужен. В целом, раньше машины были проще по своему содержанию. Сегодня водителю сложно разобраться во всех автомобильных тонкостях. По его словам, наше законодательство соответствует нормам. Главное, чтобы этот самый техосмотр проводился как положено.

«В азербайджанском законе о дорожном движении есть приложение №1 технические неисправности, с которыми не разрешена эксплуатация автомобиля. Согласно ему и проверяется машина», – говорит эксперт.

Машина должна быть исправной, ведь это источник повышенной опасности. По его словам, в некоторых странах, в частности, в США, техосмотр отдан в ведение частных лиц, а не работников дорожной полиции. Но в США существует единая база, и, если машина по характеристикам не соответствует, техосмотр она не пройдет.

«У нас же, если отдать этот сегмент частникам без госконтроля, будет абсолютная коммерциализация. Когда главное, чтобы платили, а остальное неважно. Впрочем, и сейчас, глядя на те ведра с болтами, которые порой катаются по нашим дорогам, удивляешься, как же они могли пройти техосмотр», – говорит эксперт.

Что касается сокращения некоторых пунктов техосмотра, то это возможно, ведь автотехника год из года совершенствуется. Машины стали надежнее, и то, что раньше нуждалось в проверке, сейчас может быть не нужно.

«Что-то можно упростить. Например, если не работает датчик дождя – не страшно, ведь каждый водитель при необходимости включит его вручную.

И вот, скажем, спорный вопрос, насколько вообще необходима аптечка в автомобиле, тем более с таким непонятным списком. Одно дело, если в ней есть вата, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Но как можно незнакомому человеку давать какие-то таблетки. А вдруг у него на них аллергия или их при данном состоянии употреблять нельзя? То есть, по закону аптечка должна быть, но в каких-то случаях ее применять не стоит, так как это может быть чревато. Например, машина попала в аварию. Если она не горит, то доставать оттуда потерпевшего нельзя, а вдруг у него перелом шейных позвонков. Он может умереть, а тот, кто его вытащил, угодить в тюрьму за непреднамеренное убийство. Если машина горит, то это другое дело, тут речь о спасении жизни», – подчеркнул Мамедов.

А вот огнетушитель нужен в обязательном порядке, уверен он. Если машина загорится, а у водителя он есть, то есть шанс ее спасти. И огнетушитель должен быть не где-то в багажнике, а прямо под креслом водителя. Машина горит от 6 до 12 минут.

Возвращаясь к прохождению техосмотра, эксперт отметил, что его условия должны пересматриваться каждые 5-7 лет. Сегодня 98 % авто – авто с двигателями внутреннего сгорания. А лет через 5 станет больше электрических машин, где нет выхлопа, как такового. И для чего там проверять работу двигателя? Надо, чтобы техосмотр соответствовал современным реалиям.