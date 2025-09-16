Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд скончался на 90-м году жизни. Он оставил значительный след в истории мирового кинематографа, став символом Голливуда второй половины XX века, передают мировые СМИ.

Редфорд стал известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Вся президентская рать» и «Три дня Кондора». Его работа в паре с Полом Ньюманом в культовом вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» принесла актеру международную славу и престижные награды, включая Премию Британской киноакадемии.

В 1972 году он основал собственную кинокомпанию Wild Wood, благодаря которой на экраны вышли политические драмы «Кандидат» и «Вся президентская рать». В 1980 году Редфорд создал киноинститут «Сандэнс» и одноименный фестиваль независимого кино, ставший крупнейшей площадкой для молодых режиссеров и продюсеров. Именно «Сандэнс» помог заявить о себе таким авторам, как Квентин Тарантино и Пол Томас Андерсон.

В том же году Редфорд дебютировал как режиссер с картиной «Обыкновенные люди», получив за нее премию «Оскар» за лучшую режиссуру. В дальнейшем он снял такие заметные фильмы, как «Там, где течет река» и «Заклинатель лошадей».

Несмотря на заявление об уходе из кино в 2016 году, актер продолжал сниматься в значимых проектах, среди которых «Последний замок», «Шпионские игры», «Грязные игры» и «Первый мститель: Другая война».

Роберт Редфорд останется в истории как один из самых влиятельных актеров и режиссеров Голливуда, соединивший звездную карьеру с развитием независимого кино.