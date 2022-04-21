Французский актер и режиссер Жак Перрен умер в возрасте 80 лет в четверг в Париже, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

«Семья Жака Перрена с глубокой скорбью сообщает о смерти режиссера, который скончался в четверг, 21 апреля, в Париже. Он ушел спокойно в возрасте 80 лет», — говорится в заявлении, которое направил агентству его сын Матье Симоне.

Жак Перрен родился в 1941 году в Париже, с юных лет он снимался в кино. В 1966 году получил на Венецианском кинофестивале Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме «Человек наполовину». В 1968 году он создал свою киностудию, среди его самых успешных проектов — фильмы «Дзета», «Победа с песней на устах», «Микрокосмос» и многие другие. В 2016 году был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.