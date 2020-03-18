Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

«Мы на днях с ним по телефону общались, он с трудом говорил, но сохранял ясный, разящий, ослепительный ум», — написал Шаргунов в Telegram-канале.

«Он перенес множество операций, сегодня — еще две, но спасти не смогли», — сообщил журналист.

В последнее время у писателя были проблемы с горлом, он почти ничего не ел. По словам Хасарова, Лимонов старался не показываться не публике «и очень стеснялся своей болезни». (РИА Новости)