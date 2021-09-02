Умер греческий композитор Микис Теодоракис, написавший музыку к танцу сиртаки. Об этом сообщает Афинско-Македонское новостное агентство.

Теодоракис скончался в возрасте 96 лет, причина смерти не раскрывается. Помимо музыки он активно занимался общественной и политической деятельностью.

Микис Теодоракис писал как симфоническую и камерную музыку, так и композиции для театра, кино и народные песни. Самым известным произведением стало «Сиртаки» из фильма «Грек Зорба».

Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении Сопротивления, находился в плену у нацистов. Во время гражданской войны в Греции он попал в концлагерь.