Россия стремится подчинить Украину своему влиянию, сказал # украинский политолог Евгений Магда, комментируя ситуацию вокруг роста напряженности между Россией и Украиной.

«Геополитическая ситуация стабильно сложная. Мы – соседи со значительной протяженностью линии границы. Россия стремится подчинить Украину своему влиянию, Украина сопротивляется и будет сопротивляться дальше. Нужно понимать, что демократическая и независимая Украина – серьезный раздражитель для Кремля. Поэтому Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, стремясь не допустить развития Украины», — сказал эксперт.

По его словам, российская агрессия никуда не исчезла с 2014 года, она продолжается в разных сферах.

«Кремль пытается подобрать различные инструменты возвращения Украины в сферу своего влияния. Игра военными мускулами на границе Украины весной 2021 года запомнилась многим. В сентябре в Беларуси пройдут учения «Запад-2021», в которых примут участие российские и белорусские военные. Эти маневры традиционные, и традиционно соседи Беларуси обращают на них внимание. Тем более – в контексте нынешней политической ситуации в Беларуси. Поэтому в Украине прошло обновление командования Вооруженных Сил, назначены офицеры и генералы с боевым опытом», — подчеркивает аналитик.

Магда также добавил, что российская пропаганда пытается преподнести своей аудитории, что «Запад сдал Украину после женевской встречи Байдена и Путина».

«Это калька российской пропаганды. Украина стремится быть частью Запада, членом ЕС и НАТО, но говорить о «сдаче» может только тот, кто упирает в своих рассуждениях на оказание помощи извне», — сказал эксперт.

По его словам, США и ЕС помогают Украине, но основная тяжесть противостояния российской агрессии лежит на плечах миллионов украинских граждан.

«Очень многие украинцы понимают, к каким трагическим последствиям для страны и лично для них приведет отказ от сопротивления», — резюмировал аналитик.