Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 19 мая ликвидировали около 28 500 российских захватчиков, уничтожив за последние сутки 200 террористов.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также украинские защитники уничтожили танков – 1254 (+3 единицы), боевых бронированных машин – 3063 (+20 ед.), артиллерийских систем – 595 (+9 ед.), РСЗО – 199, средства ПВО – 93 (+2 ед.) , самолетов – 203 (+1 ед.), вертолетов – 167, БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 455 (+14 ед.), крылатые ракеты ‒ 103 (+1 ед.), корабли/катера ‒ 13, автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2157 (+20 ед.), специальной техники ‒ 43. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.