Служебное расследование, которое проводила администрация Госпогранслужбы Украины по поводу обстоятельств возможного незаконного пересечения государственной границы бывшим президентом Грузии, главой Исполнительного комитета реформ в Украине Михаилом Саакашвили, закончилось дициплинарным наказанием нескольких должностных лиц. Об этом 10 декабря в комментарии «Украинской правде» рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

«На время расследования должностные лица из числа руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности», – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что не может раскрыть все детали, поскольку «материалы расследования содержат информацию с ограниченным доступом».

В чем состоит дисциплинарное наказание и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не уточнили.

Также пограничники не ответили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на продолжающееся производство, пишет «Украинская правда».

По данным издания, производство открыто подразделением Нацполиции, к компетенции которой относится расследование фактов незаконной переправки лиц через границу.