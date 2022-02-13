Власти в Киеве опровергли распространившуюся в СМИ информацию о предстоящем закрытии воздушного пространства Украины. Как заявило в воскресенье, 13 февраля, Министерство инфраструктуры Украины, такое решение не принималось.

«Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП «Украэрорух», ГП МА «Борисполь» и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации», — указали в ведомстве.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений, указало Мининфраструктуры, признав, что «у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования»: «Государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка». (DW)