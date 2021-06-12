Президент США Джо Байден начал свое европейское турне. Уже в Великобритании в своем выступлении перед американскими военнослужащими авиабазы Милденхолл в британском городе Суффолке он обозначил основные цели своего визита в Старый Свет. «Наша уникальная сеть союзов и партнерств — ключ к мировому успеху. Она сделала мир безопаснее для всех нас и даст нам возможность встретить вызовы современности».

Другими словами, Америка возвращается к союзу с демократическим миром и готова со своими союзниками и партнерами его защищать. В мире от поползновений Китая, а в Европе от агрессивной России.

В завершении европейских совещаний в НАТО и ЕС Байден встретится в Женеве с Владимиром Путиным. В их переговорах значительное место будет уделено Украине. И этот факт в Киеве очень многих, в том числе и власть, серьезно напряг. Фоном для таких опасений послужило несколько событий, среди которых главным было некоторое смягчение санкционного давления на строительство российского газопровода «Северный поток-2». Более того, в Вашингтоне заговорили, что трубопровод практически достроен и никакие санкции не смогут помешать его введению в строй.

Следующие напрягающие Киев обстоятельства заключаются, во-первых, в отказе от приглашения Украины, как и Грузии, на саммит НАТО и, во-вторых, в отказе от предоставления Киеву Плана по членству в НАТО (ПДЧ). О тревогах украинского руководства по приведенным поводам довольно откровенно высказывался президент Владимир Зеленский, в частности, в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и американскому изданию Axios.

Среди украинских обозревателей и экспертов, частично с московской подачи, многие заговорили об опасности сговора или каких-то обменов между Москвой и Вашингтоном, в том числе и за счет Украины. В Киеве очень просили о встрече Зеленского с Байденом до саммита с Путиным в Женеве, но ничего не получилось.

Ситуация становилась какой-то неопределенной и грозила заметным охлаждением отношений. Как теперь стало ясно, это категорически не входило не только в ближайшие планы, но даже не соответствовало философии американской политики на украинском направлении.

Вашингтон должен был показать urbi et orbi, что ни о какой сдачи Украины, никаких обменов за ее счет и вообще никаких решений за ее спиной не будет. Это было тем более важно накануне встречи с Путным, так как в России питают надежды каким-то образом разделить мир по подобию Ялты и Потсдама. В крайнем случае, договориться, что постсоветское пространство останется в зоне российского влияния с последующим возрождением в какой-то форме Советского Союза. Байден должен дать четкий ответ, что на такое США не пойдут ни в коем случае и категорически не признают агрессию на Донбассе и присоединение Крыма.

Развеять киевские тревоги должен был телефонный разговор Байдена и Зеленского и приглашение последнего в Вашингтон в июле. Как сказал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, «Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления».

Надо тут заметить, что вашингтонский звонок в Киев застал Москву буквально врасплох. Там почему-то надеялись на какие-то обменные предложения типа содействия иранскому ядерному кейсу, что очень важно для американской администрации.

Подтверждением московского разочарования служит интервью Путина телеканалу «Россия 1». По его словам, среди российских политиков и в СМИ преобладает скептическое отношение к перспективам вступления Украины в НАТО. «У меня другое мнение. Я уже говорил, как происходили два этапа расширения НАТО на восток. Нас никто не спрашивал, наши озабоченности просто проигнорировали». И тут же стал распространяться об уменьшении подлетного времени ракет от Харькова и Днепра (у Путина Днепропетровска — авт.) до Москвы.

Если перевести на понятный язык, то Путин уже смирился, по крайней мере, на словах, что через какое-то время Украину, Грузию, а затем и Молдову примут в НАТО. Более того, нельзя исключить, что Киев может получить статус союзника США вне НАТО по примеру Израиля, Южной Кореи, Японии и Австралии. Представляется, что с чисто практической точки зрения последнее на данном этапе более предпочтительно, чем вступление в Альянс. Статус союзника вне НАТО практически идентичен натовскому, но не предполагает автоматической поддержки американскими вооруженными силами, как следует из статьи 5 Атлантической хартии. Однако, навряд ли кто-то сейчас попытается напасть на американского союзника вне НАТО. Себе, как говорится дороже.

США поддерживают и защищают Украину исходя из собственных национальных интересов. Точно также они стали союзником СССР не из любви к Сталину, а потому что таким образом приближали победу над общими врагами в лице гитлеровской Германии и милитаристской Японии.

Интерес Вашингтона состоит в том, чтобы умерить московскую агрессивность в отношении своих соседей и тем самым не дать распространиться российскому авторитаризму в Европе, соответственно китайскому в Азии и даже в Африке.

Украина, находящаяся на переднем крае борьбы с российской агрессией уже этим фактом ограничивает московские притязания и поэтому нуждается в массивной, в частности, военно-технической поддержке. Для США нет никакого резона сдавать или обменивать свое влияние в Украине на эфемерные российские обещания, цену которым все прекрасно знают. Москва выполняет только то, к чему ее принуждают либо силой, либо угрозой силы.

И еще одно. Если сейчас Байден сдаст или не сможет защитить Украину, а с ней и Грузию, то грош цена американским обещаниям и союзничеству. Получится, что самая мощная в экономическом и военном отношении держава спасовала перед блефующим российским лидером, опирающимся на слабую сырьевую экономику и размахивающим ядерным жупелом. При этом все понимают, что пускать в ход атомные бомбы он не станет, да и побоится.

Если вернуться к Украине, то невозможно заставить киевскую власть пойти на уступки Москве, потому что на это не согласится украинское общество. В отличие от России, на берегах Днепра власть должна учитывать общественное мнение.

Недавнее социологическое исследование, проведенное Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова показало, что 71% опрошенных считает, что между Украиной и Россией идет война. Некоторая неожиданность в том, что за время президентства Зеленского число сторонников такого мнения увеличилось на 8%.

При этом с 2019 года на востоке и юге страны, в основном русскоязычных регионах, сторонников тезиса, что на Донбассе происходит внутренний конфликт, активно навязываемый российской пропагандой, уменьшилось с 22% и 21% до 15% и 11% соответственно.

Если говорить о будущем неподконтрольных территорий, 55% украинцев считают, что Донецкая и Луганская области в довоенных границах должны вернуться в состав Украины на тех же условиях, что и до 2014 года. Идею автономии оккупированных территорий поддерживают 13%. С признанием российского статуса Крыма в обмен на быстрое урегулирование на Донбассе согласно только 3% граждан, что близко к статистической погрешности исследования.

Уже очевидно, что саммит в Женеве пройдет при американском доминировании. Либо Путин согласится отойти от агрессивного курса, в частности, в Украине и прекратит кибератаки против Запада и США, либо спираль санкций будет закручиваться и дальше.

Можно с уверенностью утверждать, что московский курс не изменится, более того, не исключено, что он станет более агрессивным.

Мир ожидает новая фаза противостояния, какой-то вариант холодной войны. В Кремле бы помнили, чем она завершилась.