Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, а она передала её президенту США Джо Байдену, заявил Кроу. «Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия», — сказал политик телеканалу NBC.

По словам Кроу, в Украине «скопилось 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла», этот экспорт необходим для украинской экономики, а также «для предотвращения голода» в Африке и на Ближнем Востоке. Отмечается, что помимо этого Украина хочет получить беспилотники с большой дальностью полета, подходящие для многократного применения, а также реактивные системы залпового огня Himars.