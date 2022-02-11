Украина согласно разделу III Венского документа обратились к РФ с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Укринформ.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму», – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что согласно положениям Венского документа РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименования, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

«У России есть 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснения», – отметил министр.

Глава украинской дипломатии добавил, что МИД продолжит и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины.

Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и возле границ. Эти военные приготовления Кремль пытается использовать для прямого шантажа США и НАТО, которым выдвигает ультиматум с требованием гарантировать нераспространение НАТО на восток и отказ стран Альянса от своей политики безопасности.

В случае отказа Запада принять такие российские «предложения» кремлевские власти публично угрожают применить меры «военного и военно-технического характера».