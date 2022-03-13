Москва и Киев после обсуждения основных вопросов в ходе третьего раунда переговоров работают над их юридическим оформлением. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра», – уточнил украинский представитель.

По его словам, выходить и «просто проводить беседы» уже не имеет смысла. Подоляк также допустил, что при подписании документа понадобится участие третьих стран, уже вовлеченных в ситуацию прямо или косвенно.

Напомним, помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров заявил, что ожидания российской стороны не оправдались. Делегация тогда привезла на переговоры с украинскими коллегами большой набор документов, в том числе «конкретные договора, проекты и предложения».

Тем временем глава РФ Владимир Путин в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве сообщил о некоторых позитивных сдвигах в переговорном процессе с Украиной (aif.ru)